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Учнів зобов’яжуть складати тести з англійської – законопроєкт

12:53, 28 червня 2023
У Верховній Раді зареєстровано президентський законопроєкт, яким пропонується зобов’язати учнів складати державну підсумкову атестацію з англійської в рамках ЗНО чи мультипредметного тесту та, в окремих випадках, після 4 та 9 класів.
Учнів зобов’яжуть складати тести з англійської – законопроєкт
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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні, яким передбачається, зокрема законодавче стимулювання показу фільмів англійською мовою у кінотеатрах та обов’язкове складання англійської в рамках Зовнішнього незалежного оцінювання  чи Національного мультипредметного тесту

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 17 закону «Про повну загальну середню освіту» та встановити, що кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови: у школах програма яких передбачає вивчення англійської мови як першої іноземної за кожний рівень загальної середньої освіти.

Тобто такі учні мають пройти державну підсумкова атестацію з англійської не лише в рамках ЗНО\національного мультипредметного тесту, а і після 4 класу, після дев’ятого класу.

Якщо ж у школі англійська вивчається як друга іноземна, то знання учнів з англійської перевірятимуть після дев’ятого класу та в рамках ЗНО.

Крім цього  законодавча ініціатива передбачає зміни до законодавства спрямовані на стимулювання збільшення показу фільмів англійською мовою у кінотеатрах. Передбачається, що в кінотреатри може демонструвати фільми англійською без обмежень. Також пропонується дозволити вистави англійською мовою у державних театрах  без перекладу чи субтитрів, за умови, що кількість таких вистав не буде перевищувати 10% від загальної кількості на місяць

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зобов’язати майбутніх держслужбовців володіти англійською мовою.

Автор: Ярослав Конощук

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