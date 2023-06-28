Учащихся обяжут сдавать тесты по английскому – законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект, которым предлагается обязать учащихся сдавать государственную итоговую аттестацию по английскому в рамках ВНО или мультипредметного теста и, в отдельных случаях, после 4 и 9 классов.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 о применении английского языка в Украине, которым предусматривается, в частности, законодательное стимулирование показа фильмов на английском языке в кинотеатрах и обязательное составление английского в рамках Внешнего независимого оценивания или Национального мультипредметного теста

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 закона «О полном среднем образовании» и установить, что каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку: в школах программа которых предусматривает изучение английского языка как первого иностранного за каждый уровень общего среднего образования.

То есть, такие ученики должны пройти государственную итоговую аттестацию по английскому не только в рамках ВНО\национального мультипредметного теста, но и после 4 класса, после девятого класса.

Если же в школе английский изучается как второй иностранный, то знания учащихся по английскому будут проверять после девятого класса и в рамках ВНО.

Кроме этого, законодательная инициатива предусматривает изменения в законодательство, направленные на стимулирование увеличения показа фильмов на английском языке в кинотеатрах. Предусматривается, что в кинотреатре может демонстрировать фильмы на английском языке без ограничений. Также предлагается разрешить спектакли на английском языке в государственных театрах без перевода или субтитров, при условии, что количество таких представлений не будет превышать 10% от общего количества в месяц

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать будущих госслужащих владеть английским языком.

Автор: Ярослав Конощук

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