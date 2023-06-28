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Зеленский хочет обязать будущих госслужащих владеть английским - законопроект

12:04, 28 июня 2023
В парламенте зарегистрирован президентский законопроект, предусматривающий закрепление английского языка в качестве одного из языков международного общения и предусматривающий обязательное изучение английского языка в детсадах, а также владение им претендентами на должности госслужащих.
Зеленский хочет обязать будущих госслужащих владеть английским - законопроект
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 о применении английского языка в Украине, которым предлагается предусмотреть обязательное изучение английского языка в детсадах, а также владение английским для будущих госслужащих.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 10 закона «О дошкольном образовании» и установить, что в учреждениях дошкольного образования обеспечивается обязательное изучение английского языка для детей старшего дошкольного возраста.

Изменения к закону «О государственной службе» предусматривают, что претендент на должности категории A кроме определенных законодательством требований должен кроме определенных законодательством требований владеть английским.

Для других категорий госслужбы, перечень должностей, претенденты на которые будут обязаны владеть английским, будет определять правительство. Претенденты на такие должности должны подать документы, удостоверяющие уровень владения английским языком.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», перечень требований к чиновникам дополнили нулевой толерантностью к коррупции.

Автор: Ярослав Конощук

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