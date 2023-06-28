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Twitter разрешил платным пользователям публиковать твиты в 25 тысяч символов

14:39, 28 июня 2023
Подписчики Twitter Blue смогут публиковать твиты, содержащие до 25 тысяч символов.
Twitter разрешил платным пользователям публиковать твиты в 25 тысяч символов
Фото из открытых источников
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Twitter разрешил своим пользователям публиковать твиты длиной 25 000 символов. Об этом пишет TechCrunch.

По данным издания, новая возможность предусмотрена только для платных пользователей, то есть подписчиков Twitter Blue.

Теперь их твиты могут содержать до 25 тысяч символов.

Напомним, ранее в феврале соцсеть увеличила лимит до 4000 символов, а в апреле расширила его до 10 тысяч символов.

Помимо увеличения лимита символов для твитов, компания социальных сетей также разрешила подписчикам Twitter Blue загружать более длинные видео.

В декабре прошлого года Twitter разрешил платным пользователям скачивать 60-минутные видео в формате 1080p. В прошлом месяце он увеличил этот предел до двухчасовых видео.

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