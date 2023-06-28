Twitter дозволив платним користувачам публікувати твіти у 25 тисяч символів

Підписники Twitter Blue зможуть публікувати твіти, які містять до 25 тисяч символів.

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Twitter дозволив своїм користувачам публікувати твіти довжиною 25 000 символів. Про це пише TechCrunch.

За даними видання, нова можливість передбачена лише для платних користувачів, тобто підписників Twitter Blue.

Відтепер їхні твіти можуть містити до 25 тисяч символів.

Нагадаємо, раніше у лютому соцмережа збільшила ліміт до 4000 символів, а у квітні розширила його до 10 тисяч символів.

Окрім збільшення ліміту символів для твітів, компанія соціальних мереж також дозволила підписникам Twitter Blue завантажувати довші відео.

У грудні минулого року Twitter дозволив платним користувачам завантажувати 60-хвилинні відео у форматі 1080p. Минулого місяця він збільшив цей ліміт до двогодинних відео.

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