Зеленський хоче зобов’язати майбутніх держслужбовців володіти англійською - законопроєкт

У парламенті зареєстровано президентський законопроєкт, який передбачає закріплення англійської мови в якості однієї з мов міжнародного спілкування та передбачає обов’язкове вивчення англійської мови у дитсадочках, а також володіння ним претендендентами на посади держслужбовців.

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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується передбачити обов’язкове вивчення англійської мови у дитсадках, а також володіння англійською для майбутніх держслужбовців.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 10 закону «Про дошкільну освіту» та встановити, що у закладах дошкільної освіти забезпечується обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Зміни до закону «Про державну службу» передбачають, що претендент на посади категорії A окрім визначених законодавством вимог повинен окрім визначених законодавством вимог володіти англійською мовою.

Для інших категорій держслужби, перелік посад, претенденти на які будуть зобов’язані володіти англійською визначатиме уряд. Претенденти на такі посади мають подати документи,який засвідчує рівень володіння англійською мовою.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», перелік вимог до чиновників доповнили нульовою толерантністю до корупції.

Автор: Ярослав Конощук

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