Языковой омбудсман выступил против переименования Запорожья

Языковой омбудсман Тарас Кремень считает, что решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка по переименованию названий городов и поселков должно быть отменено.

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Языковой омбудсман Тарас Кремень официально обратился к Министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с просьбой отменить решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию названий городов и поселков.

Уполномоченный по защите государственного языка призывает Министра поручить Национальной комиссии по стандартам государственного языка в кратчайшие сроки принять новое решение, полностью соответствующее пункту 11 статьи 8 Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».



«Решение Нацкомиссии должно содержать перечень обязательных для переименования названий населенных пунктов, не соответствующих стандартам государственного языка, а также четкие рекомендации по их переименованию», – отмечает Тарас Кремень.

«Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных Законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных Законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев», – говорится в письме Уполномоченного на руководителя МОН.



По словам Уполномоченного, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д.



Кроме того, «в большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка «обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке», не отвечающее требованиям Закона», – подчеркнул Тарас Кремень.

Напомним, Нацкомиссия считает целесообразным переименовать Запорожье и Бровары.

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