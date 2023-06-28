Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский привел пример Князева и заявил о новых правилах проверки добропорядочности судей на полиграфе

Владимир Зеленский: необходимо ужесточить и правила проверки добропорядочности судей, в частности с использованием детектора лжи, полиграфа, а также нужно дать новое важное значение суду присяжных.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Бывшего полицейского осудили за коллаборационизм – суд рассмотрел дело в рекордные сроки

Бывший полицейский был задержан 12 июня, арестован 13 июня, а уже 16 июня он был осужден.

В Украине разрешат авто с правым рулем: для кого парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон об использовании в Украине авто с правым рулем

Рада ввела доплаты для срочников и курсантов: есть условия

Депутаты одобрили законопроект, предусматривающий, что срочники и курсанты будут получать ежемесячно, соответственно 6 тысяч и 2350 гривен на условиях и в порядке, определенном правительством.

  1. В Украине

Языковой омбудсман выступил против переименования Запорожья

12:49, 28 июня 2023
Языковой омбудсман Тарас Кремень считает, что решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка по переименованию названий городов и поселков должно быть отменено.
Языковой омбудсман выступил против переименования Запорожья
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Языковой омбудсман Тарас Кремень официально обратился к Министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с просьбой отменить решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию названий городов и поселков.

Уполномоченный по защите государственного языка призывает Министра поручить Национальной комиссии по стандартам государственного языка в кратчайшие сроки принять новое решение, полностью соответствующее пункту 11 статьи 8 Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

«Решение Нацкомиссии должно содержать перечень обязательных для переименования названий населенных пунктов, не соответствующих стандартам государственного языка, а также четкие рекомендации по их переименованию», – отмечает Тарас Кремень.

«Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных Законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных Законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев», – говорится в письме Уполномоченного на руководителя МОН.

По словам Уполномоченного, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д.

Кроме того, «в большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка «обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке», не отвечающее требованиям Закона», – подчеркнул Тарас Кремень.

Напомним, Нацкомиссия считает целесообразным переименовать Запорожье и Бровары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді