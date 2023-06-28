В Южной Корее малыши больше не будут рождаться однолетними

Южная Корея присоединилась к международным стандартам исчисления возраста.

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Южная Корея присоединилась к международным стандартам. В стране дети больше не будут рождаться годовалыми. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, до сих пор в Южной Корее время, в течение которого новорожденный находился в утробе матери, засчитывалось при определении возраста.

Традиционная система подсчета, прежде всего, использовалась в социальных сетях и на работе, где возрастная иерархия была важной.

Однако теперь страна будет соответствовать мировым нормам. Жители Южной Кореи станут на год моложе. Это была одна из частей кампании президента Юн Сук Йоля.

Отмечается, что южнокорейцам не придется обновлять какие-либо документы или удостоверения личности, поскольку возраст, используемый для государственных бланков, основывается на международной системе.

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