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Ракетный удар рф по Краматорску: СБУ «по горячим следам» задержала корректировщика

12:30, 28 июня 2023
СБУ «по горячим следам» задержала агента спецслужб рф, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.
Ракетный удар рф по Краматорску: СБУ «по горячим следам» задержала корректировщика
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Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Захватчики попали в заведение питания, где было большое скопление людей. Число погибших возросло до 9 человек, среди них трое детей, ранения получили 60 человек.

Контрразведка СБУ «по горячим следам» задержала агента спецслужб рф, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Агент рф обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание – это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните – наказание неотвратимо! Так же, как неизбежно, будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений – представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов. В то же время сотрудники СБУ вместе с собратьями из Сил обороны ежедневно делают максимум, чтобы отомстить врагу за все то горе, которое рф принесла на нашу землю. И будем делать это до окончательной Победы!» – заявил Малюк.

Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался «расконсервированный» агент главного управления генштаба вс рф (более известного как гру). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей.

«Для выполнения враждебного указания агент игру совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, где находились люди», — отметили в СБУ.

По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Ранее его дистанционно завербовало российское гру, а во время полномасштабного вторжения «активировали» и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске.

Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

В настоящее время принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных к ответственности.

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