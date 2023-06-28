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Ракетний удар рф по Краматорську: СБУ «по гарячих слідах» затримала коригувальника

12:30, 28 червня 2023
СБУ «по гарячих слідах» затримала агента спецслужб рф, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.
Ракетний удар рф по Краматорську: СБУ «по гарячих слідах» затримала коригувальника
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Ввечері 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Загарбники поцілили у заклад харчування, де було велике скупчення людей. Кількість загиблих зросла до 9 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 60 людей.

Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала агента спецслужб рф, який скоригував російський ракетний удар по кафе. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

«Агент рф обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів. Водночас співробітники СБУ разом із побратимами з Сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу за все те горе, яке росія принесла на нашу землю. І будемо робити це до остаточної Перемоги!» – заявив Малюк.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

«Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди», — зазначили в СБУ.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Раніше його дистанційно завербувало російське гру, а під час повномасштабного вторгнення «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.

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