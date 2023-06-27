Ворог завдав два ракетних удари по Краматорську: «прилетіло» у заклад харчування, відео

В закладі перебувало багато людей.

Фото: t.me/ermaka2022

27 червня російськи загарбники завдали два ракетних удара по Краматорську. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомив, що дані про постраждалих та руйнування встановлюють.

У Телеграм-каналах публікують відео з місця обстрілу.

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