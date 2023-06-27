Враг нанес два ракетных удара по Краматорску: «прилетело» в заведение питания, видео

В заведении находилось много людей.

Фото: t.me/ermaka2022

27 июня российские захватчики нанесли два ракетных удара по Краматорску. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Отмечается, что первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание – с. Беленькое.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что данные о пострадавших и разрушениях устанавливают.

В Телеграм-каналах публикуют видео с места обстрела.

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