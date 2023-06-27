Юрий Гусев уволен с должности гендиректора Укроборонпрома

Президент подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром».

«Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» согласно поданному заявлению», — говорится в документе, обнародованном на сайте главы государства.

Отметим, что Гусев занимал должность руководителя «Укроборонпрома» с декабря 2020 года.

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