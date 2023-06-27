Ракеты для Patriot и HIMARS: США объявили о новой военной помощи Украине на 500 млн долларов

Новый пакет помощи включает также высокоточные авиационные боеприпасы, артиллерийские снаряды, бронетехнику и т.д.

США объявили об очередной военной помощи для Украины на 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ", – уточняют в Пентагоне.

Туда войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, дополнительные ракеты Patriot и HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs, высокоточные авиационные боеприпасы и другое.

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