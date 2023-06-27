Маркияна Ключковского назначили директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф

Юрист Маркиян Ключковский назначен исполнительным директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.
"После согласования Правил назначения и увольнения членов Совета реестра ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, - было предложено назначить Исполнительного директора Реестра. По предложению правительства Украины и определению Конференции им стал Маркиян Ключковский. Это вполне логичное, закономерное предназначение человека, который предложил модель Компенсационного механизма, и не прекращает ни на мгновение работать над ним, над его запуском", - написала она в Фейсбук по итогам Конференции участников Реестра ущерба в Страсбурге.
Кроме того, на Конференции были утверждены предварительные расходы на период с 1 июля по 30 сентября 2023 года. Также были обговорены другие административные вопросы: помещение Реестра в Гааге (Соглашение с принимающим государством между Советом Европы и Нидерландами). В скором времени начнется прием кандидатов в члены Совета Реестра.
"Следующий чекпоинт – 12 сентября 2023 года в Риге (Латвия), следующая Конференция участников, где сверимся окончательно как все у нас заработало, и побежим дальше проводить другие компоненты Компенсационного механизма: компенсационную комиссию и фонд. А параллельно продолжаем лупить скалу под названием: конфискация российских суверенных активов", - заключила Мудра.
Напомним, что ранее Кабмин предлагал назначить директором Реестра ущерба от агрессии рф Маркияна Ключковского.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.