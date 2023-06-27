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Маркияна Ключковского назначили директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф

20:14, 27 июня 2023
Юрист Маркиян Ключковский стал исполнительным директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины.
Маркияна Ключковского назначили директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф
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Юрист Маркиян Ключковский назначен исполнительным директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

"После согласования Правил назначения и увольнения членов Совета реестра ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, - было предложено назначить Исполнительного директора Реестра. По предложению правительства Украины и определению Конференции им стал Маркиян Ключковский. Это вполне логичное, закономерное предназначение человека, который предложил модель Компенсационного механизма, и не прекращает ни на мгновение работать над ним, над его запуском", - написала она в Фейсбук по итогам Конференции участников Реестра ущерба в Страсбурге.

Кроме того, на Конференции были утверждены предварительные расходы на период с 1 июля по 30 сентября 2023 года. Также были обговорены другие административные вопросы: помещение Реестра в Гааге (Соглашение с принимающим государством между Советом Европы и Нидерландами). В скором времени начнется прием кандидатов в члены Совета Реестра.

"Следующий чекпоинт – 12 сентября 2023 года в Риге (Латвия), следующая Конференция участников, где сверимся окончательно как все у нас заработало, и побежим дальше проводить другие компоненты Компенсационного механизма: компенсационную комиссию и фонд. А параллельно продолжаем лупить скалу под названием: конфискация российских суверенных активов", - заключила Мудра.

Напомним, что ранее Кабмин предлагал назначить директором Реестра ущерба от агрессии рф Маркияна Ключковского. 

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