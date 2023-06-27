Маркіяна Ключковського призначили директором Реєстру збитків, завданих агресією рф

Юрист Маркіян Ключковський став виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України.

Юриста Маркіяна Ключковського призначено виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Про це повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

"Після узгодження Правил призначення та звільнення членів ради Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, було запропоновано призначити виконавчого директора реєстру. За пропозицією уряду України та ухвалою конференції ним став Маркіян Ключковський. Це цілком логічне, закономірне призначення людини, яка запропонувала модель компенсаційного механізму та не припиняє ні на мить працювати над ним, над його запуском", - написала вона у Фейсбук за підсумками Конференції учасників Реєстру збитків в Страсбурзі.

Крім того, на конференції було затверджено попередні витрати на період з 1 липня до 30 вересня 2023 року. Також було обговорено інші адміністративні питання: розміщення реєстру в Гаазі (угода з приймаючою державою між Радою Європи та Нідерландами). Незабаром розпочнеться прийом кандидатів у члени ради реєстру.

"Наступний чекпоінт - 12 вересня 2023 року в Ризі (Латвія), наступна конференція учасників, де звіримось остаточно, як усе в нас запрацювало, та побіжимо далі проваджувати інші компоненти компенсаційного механізму: компенсаційну комісію та фонд. А паралельно продовжуємо лупити скелю під назвою: конфіскація російських суверенних активів", - підсумувала Мудра.

Нагадаємо, що раніше Кабмін пропонував призначити директором Реєстру збитків від агресії рф Маркіяна Ключковського.

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