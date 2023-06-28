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Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

Передбачається залучення Нацгвардії до припинення групових протиправних дій засуджених у колонії, а також надання платних послуг у СІЗО.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

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З Днем Конституції України!

07:10, 28 червня 2023
Колектив «Судово-юридичної газети» щиро вітає співгромадян з Днем Конституції України.
З Днем Конституції України!
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Колектив «Судово-юридичної газети» вітає українців з надважливим державним святом — Днем Конституції!

У 1996 році Верховна Рада прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Конституція увійшла в наше життя як головний оберіг державності й демократії, гарант незалежності й соборності України.

Нехай дієва реалізація Конституції сприяє подальшій розбудові нашої державності та втіленню євроінтеграційних прагнень. Зі святом Вас, дорогі читачі!

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