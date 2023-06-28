Колектив «Судово-юридичної газети» щиро вітає співгромадян з Днем Конституції України.

Колектив «Судово-юридичної газети» вітає українців з надважливим державним святом — Днем Конституції!

У 1996 році Верховна Рада прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Конституція увійшла в наше життя як головний оберіг державності й демократії, гарант незалежності й соборності України.

Нехай дієва реалізація Конституції сприяє подальшій розбудові нашої державності та втіленню євроінтеграційних прагнень. Зі святом Вас, дорогі читачі!

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