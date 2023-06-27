Уряд пропонує призначити директором Реєстру збитків від агресії рф Маркіяна Ключковського

КМУ погодив пропозицію Міністерства юстиції, яке прийняло рішення визначити кандидатуру Маркіяна Ключковского такою, що відповідає вимогам, встановленим Комісією та Статутом Реєстру збитків.

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Кабінет Міністрів України пропонує призначити виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіяна Ключковського. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів №560 від 24 червня.

«Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції та запропонувати кандидатуру Ключковського Маркіяна Юрійовича на посаду виконавчого директора Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України», - йдеться у документі.

Міністерству закордонних справ доручено невідкладно повідомити Генеральному секретарю Ради Європи про це рішення.

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