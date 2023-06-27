У Чернігові почали вручати повістки під запис бодікамер, відео

В кінці дня працівники ТЦК здають записи на перевірку.

У Чернігові працівники ТЦК одними з перших в Україні розпочали видавати повістки на вулицях під запис бодікамер. Після завершення робочого дня вони здають записи на перевірку, повідомляють в ефірі Київ24.

Зазначається, що нововведення має нівелювати більшість конфліктних і протизаконних ситуацій.

Нагадаємо, що на Одещині працівник ТЦК почав стріляти під час вручення повістки чоловіку.

Також у мережі з'явилося відео жорсткого методу вручення повісток у Черкасах.

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