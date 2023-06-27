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  1. У світі

У Португалії планують зробити чат-бот ChatGPT «голосом» екстрених служб

21:37, 27 червня 2023
У Португалії хочуть приймати та обробляти дзвінки до екстрених служб за допомогою штучного інтелекту.
У Португалії планують зробити чат-бот ChatGPT «голосом» екстрених служб
Фото з відкритих джерел
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У Португалії хочуть зробити чат-бот ChatGPT «голосом» швидкої, поліції та аварійки. Про це пише Business Insider.

За даними видання, у країні планують використати штучний інтелект для приймання дзвінків до екстрених служб. Абонентам, які телефонуватимуть до служби екстреної допомоги 112, буде відповідати робот.

Зазначається, що людина навіть не зрозуміє, що, насправді, спілкується з роботом.

Водночас штучний інтелект не замінить людей-диспетчерів цілковито. ChatGPT оцінюватиме проблему і перенаправлятиме людей до потрібного фахівця.

Передбачається, що нововведення запрацює до 2025 року після того, дану технологію протестують.

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