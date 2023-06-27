В Португалии планируют сделать чат-бот ChatGPT «голосом» экстренных служб

В Португалии хотят сделать ChatGPT чат-бот голосом скорой, полиции и аварийки. Об этом пишет Business Insider.
По данным издания, в стране планируют использовать искусственный интеллект для приема звонков в экстренные службы. Абонентам, которые будут звонить в службу экстренной помощи 112, будет отвечать робот.
Отмечается, что человек даже не поймет, что на самом деле общается с роботом.
В то же время, искусственный интеллект не заменит людей-диспетчеров полностью. ChatGPT будет оценивать проблему и перенаправить людей к нужному специалисту.
Предполагается, что нововведение заработает до 2025 года после того, как данную технологию протестируют.
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