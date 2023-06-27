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  1. В мире

В Португалии планируют сделать чат-бот ChatGPT «голосом» экстренных служб

21:37, 27 июня 2023
В Португалии хотят принимать и обрабатывать звонки в экстренные службы с помощью искусственного интеллекта.
В Португалии планируют сделать чат-бот ChatGPT «голосом» экстренных служб
Фото из открытых источников
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В Португалии хотят сделать ChatGPT чат-бот голосом скорой, полиции и аварийки. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, в стране планируют использовать искусственный интеллект для приема звонков в экстренные службы. Абонентам, которые будут звонить в службу экстренной помощи 112, будет отвечать робот.

Отмечается, что человек даже не поймет, что на самом деле общается с роботом.

В то же время, искусственный интеллект не заменит людей-диспетчеров полностью. ChatGPT будет оценивать проблему и перенаправить людей к нужному специалисту.

Предполагается, что нововведение заработает до 2025 года после того, как данную технологию протестируют.

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