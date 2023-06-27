Смертельное ДТП в Кировоградской области: полицейского, который пьяным возил выпускниц, отправили под стражу

В Кропивницком суд избрал правоохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кировский районный суд Кропивницкого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога правоохранителю, совершившему смертельное ДТП. В результате аварии 25 июня 2023 года вблизи поселка Новгородка в Кировоградской области погибли три 17-летних девушек. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

«Правоохранитель отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковой автомобиль семерых выпускников. Он потерял управление автомобилем, машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров получили многочисленные травмы.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле», - говорится в сообщении.

Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Кировоградской области произошло ДТП с тремя погибшими и двумя травмированными несовершеннолетними. На месте задержан водитель-правоохранитель.

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