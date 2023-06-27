Закупка военной амуниции вне «Prozorro»: в Николаевской области разоблачена чиновница горсовета

Чиновница Вознесенского горсовета обеспечила закупку военной амуниции по завышенным ценам вне системы закупок «Prozorro».

Фото: gp.gov.ua

В Николаевской области чиновник Вознесенского горсовета подозревается в служебной халатности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, уполномоченная по публичным закупкам Исполнительного комитета Вознесенского городского совета обеспечила проведение процедуры закупки военной техники и амуниции по завышенным ценам без использования электронной системы закупок «Prozorro».



В прокуратуре отмечают, что это привело к безосновательному перечислению поставщику средств местного бюджета на сумму более 1,1 млн гривен.



На сегодня решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от должности.

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