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Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.

Госпредприятие Минцифры взялось рекламировать «решение юридических вопросов» у адвоката со стажем в год работы

Госпредприятие Минцифры – Дія– распространяет рекламную информацию об услугах «Адвокатского рынка» без уточнения, проводился ли соответствующий тендер и действительно ли на сайте консультируют адвокаты.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

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  1. В Украине

Закупка военной амуниции вне «Prozorro»: в Николаевской области разоблачена чиновница горсовета

19:55, 27 июня 2023
Чиновница Вознесенского горсовета обеспечила закупку военной амуниции по завышенным ценам вне системы закупок «Prozorro».
Закупка военной амуниции вне «Prozorro»: в Николаевской области разоблачена чиновница горсовета
Фото: gp.gov.ua
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В Николаевской области чиновник Вознесенского горсовета подозревается в служебной халатности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, уполномоченная по публичным закупкам Исполнительного комитета Вознесенского городского совета обеспечила проведение процедуры закупки военной техники и амуниции по завышенным ценам без использования электронной системы закупок «Prozorro».

В прокуратуре отмечают, что это привело к безосновательному перечислению поставщику средств местного бюджета на сумму более 1,1 млн гривен.

На сегодня решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от должности.

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