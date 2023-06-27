Закупівля військової амуніції поза «Prozorro»: на Миколаївщині викрито посадовицю міськради

Посадовиця Вознесенської міськради забезпечила закупівлю військової амуніції за завищеними цінами поза системою закупівель «Prozorro».

Фото: gp.gov.ua

На Миколаївщині посадовиця Вознесенської міськради підозрюється у службовій недбалості. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, уповноважена з питань публічних закупівель Виконавчого комітету Вознесенської міської ради забезпечила проведення процедури закупівлі військової техніки та амуніції за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель «Prozorro».



У прокуратурі зазначають, що це призвело до безпідставного перерахування постачальнику коштів місцевого бюджету на суму понад 1,1 млн гривень.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

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