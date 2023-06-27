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Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

Держпідприємство Мінцифри взялося рекламувати «вирішення юридичних питань» у адвоката зі стажем в рік роботи

Держпідприємство Мінцифри – Дія – розповсюджує рекламну інформацію про послуги «Адвокатського ринку» без уточнення, чи проводився відповідний тендер та чи справді на сайті консультують адвокати.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

Верховна Рада ухвалила закон про адаптацію в’язничої системи до реалій війни, - Денис Малюська.

  1. В Україні

Закупівля військової амуніції поза «Prozorro»: на Миколаївщині викрито посадовицю міськради

19:55, 27 червня 2023
Посадовиця Вознесенської міськради забезпечила закупівлю військової амуніції за завищеними цінами поза системою закупівель «Prozorro».
Закупівля військової амуніції поза «Prozorro»: на Миколаївщині викрито посадовицю міськради
Фото: gp.gov.ua
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На Миколаївщині посадовиця Вознесенської міськради підозрюється у службовій недбалості. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, уповноважена з питань публічних закупівель Виконавчого комітету Вознесенської міської ради забезпечила проведення процедури закупівлі військової техніки та амуніції за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель «Prozorro».

У прокуратурі зазначають, що це призвело до безпідставного перерахування постачальнику коштів місцевого бюджету на суму понад 1,1 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

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