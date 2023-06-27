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  1. В Украине

В Лимане задержали коллаборанта, который отключил население от электричества и подал энергию оккупантам

19:36, 27 июня 2023
Мужчина поддержал захватчиков и получил от них должность «главного инженера» в созданной врагом «региональной энергоснабжающей компании рф».
В Лимане задержали коллаборанта, который отключил население от электричества и подал энергию оккупантам
Фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер на освобожденных территориях Донецкой области, сообщает СБУ.

Злоумышленником оказался бывший мастер электрических сетей в Лимане. Во время временного захвата он поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его назначили «главным инженером» в созданной агрессором «региональной энергоснабжающей компании рф».

На этой должности он обесточил гражданское население региона и перенаправил доступную энергию на нужды оккупантов.

В частности, фигурант организовывал подачу тока в оккупационную администрацию Лимана, а также в образованные врагом местные «отделы милиции днр» и «военную комендатуру» рф.

Кроме того, коллаборант обеспечивал бесперебойное энергоснабжение зданий, в которых расквартированы регулярные российские войска.

При этом дома местных жителей оставались без электроэнергии.

Также фигурант записывал для прокремлевских Телеграм-каналов собственные видеокомментарии, где он восхвалял оккупационный режим страны-агрессора.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ сорвали «планы» фигуранта – установили его местонахождение и задержали.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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