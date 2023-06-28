Во Львовской области задержали женщину, которая вносила мужчин в систему «Шлях» за 5500 долларов

26-летняя жительница Волыни наладила схему нелегального выезда призывников за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Женщину задержали вблизи одного из пунктов пропуска во Львовской области. Она собиралась отправить "клиента" в заграничное путешествие. За такую услугу женщина получила плату в размере 5500 долларов.
По отлаженной схеме желающих незаконно выехать за границу злоумышленники предварительно вносили в электронную систему Шлях, что давало им право как водителям, осуществляющим международные перевозки, выезжать за пределы Украины.
Во время обысков правоохранители изъяли значительные суммы средств в национальной и иностранной валюте, банковские карты, компьютерную технику, печати, черновые записи.
Женщине сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
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