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  1. В Україні

На Львівщині затримали жінку, яка вносила чоловіків в систему «Шлях» за 5500 доларів

08:53, 28 червня 2023
26-річна жінка організувала «бізнес» на ухилянтах.
На Львівщині затримали жінку, яка вносила чоловіків в систему «Шлях» за 5500 доларів
Фото: Держприкордонслужба
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26-річна жителька Волині налагодила схему нелегального виїзду призовників за кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Жінку затримали поблизу одного з пунктів пропуску на Львівщині. Вона  збиралася відправити "клієнта" у закордонну подорож. За таку послугу жінка отримала плату у розмірі 5500 доларів США.

За налагодженою схемою охочих незаконно виїхати за кордон зловмисники попередньо вносили в електронну систему Шлях, що давало їм право як водіям, які здійснюють міжнародні перевезення, виїжджати за межі України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми коштів в національній та іноземній валюті, банківські картки, комп’ютерну техніку, печатки, чорнові записи.

Жінці оголошено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

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