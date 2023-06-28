На Львівщині затримали жінку, яка вносила чоловіків в систему «Шлях» за 5500 доларів

26-річна жителька Волині налагодила схему нелегального виїзду призовників за кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Жінку затримали поблизу одного з пунктів пропуску на Львівщині. Вона збиралася відправити "клієнта" у закордонну подорож. За таку послугу жінка отримала плату у розмірі 5500 доларів США.
За налагодженою схемою охочих незаконно виїхати за кордон зловмисники попередньо вносили в електронну систему Шлях, що давало їм право як водіям, які здійснюють міжнародні перевезення, виїжджати за межі України.
Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми коштів в національній та іноземній валюті, банківські картки, комп’ютерну техніку, печатки, чорнові записи.
Жінці оголошено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
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