Депутати готуються дозволити зберігати запаси держрезерву за межами України

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт про державні резерви, який, зокрема, передбачає збереження запасів держрезерву за межами території України.

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні урядовий законопроєкт №9079 про державні резерви, який, серед іншого, передбачає створення мобілізаційного резерву та дозволяє розміщувати запаси держрезерву, зокрема паливо за межами території України.

Законопроєктом пропонується розмежувати державний матеріальний резерв та мобілізаційний резерв. Останній в більшій мірі орієнтований на реалії воєнного часу та відновлення держави після збройного конфлікту. Визначено, що державні резерви – це особливі запаси матеріальних цінностей призначених для використання в цілях та порядку визначеному законодавством.

Мобілізаційний резерв – запас матеріальних цінностей, призначених для забезпечення розгортання виробництва військової та іншої промислової продукції, ремонту військової техніки та майна в особливий період, розгортання у воєнний час робіт з відновлення залізничних та автомобільних шляхів, морських та річкових портів, аеродромів, ліній і інфраструктури електронних комунікаційних мереж, газо-, нафтопродуктів, систем енерго- та водопостачання для організації безперебійної роботи промисловості, транспорту, електронних комунікацій, медичної допомоги

Запаси державного резерву, згідно з проєктом можуть розміщуватися як на складах державних так і приватних компаній на підставі відповідних договорів. Також запаси державного матеріального резерву можуть розміщуватися за межами території України.

Мобілізаційні резерви створюються на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності і відповідно до завдань, які визначені органами влади та місцевого самоврядування за погодженням з Держрезервом.

Крім цього передбачені штрафи для постачальників за поставку до держрезерву матеріальних цінностей не придатних до тривалого зберігання у розмірі половини вартості забракованих товарів. Якщо ж браковані товари опинилися на балансі державного резерву, то штраф сплатить зберігач запасів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення Держрезерву від сплати судового збору.

Автор: Ярослав Конощук

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