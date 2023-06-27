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  1. У світі

В Естонії хочуть усунути з обігу монети в 1-2 центи, щоб захистити довкілля

19:15, 27 червня 2023
Банк Естонії хоче змінити правила округлення, які дозволять прибрати з обігу одно- і двоцентові монети.
В Естонії хочуть усунути з обігу монети в 1-2 центи, щоб захистити довкілля
Фото: ERR
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В Естонії хочуть прибрати з обігу монети номіналом 1 та 2 центи, щоб захистити довкілля. Про це повідомив глава відділу готівки та інфраструктури Банку Естонії Райта Роосве, пише ERR.

За словами Роосве, банк Естонії хоче змінити правила округлення, які власне усунуть потребу у монетах 1-2 центи, які становлять майже 60% монет, що перебувають в обігу.

Задля цього Єврокомісія має запровадити правило округлення цін з точністю до п'яти центів.

Однак наразі не всі країни погоджуються з цим. Хоча деякі держави, такі, як Фінляндія, Італія, Бельгія, Нідерланди та Словаччина, вже запровадили кожна у себе нові правила округлення, зазначив Роосве.

Він також зауважив, що одно- і двоцентові монети зникають з обігу, адже їх зазвичай використовують лише, коли дають здачу.

При цьому ці монети шкоди навколишньому середовищу, оскільки їх неможливо переробляти, коли вони стають непридатними, на відміну від великих монет, які можна переплавити і викарбувати заново.

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