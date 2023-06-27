В Эстонии хотят устранить из обращения монеты в 1-2 цента, чтобы защитить окружающую среду

Банк Эстонии хочет изменить правила округления, которые позволят убрать из обращения одно- и двухцентовые монеты.

Фото: ERR

В Эстонии хотят убрать из обращения монеты номиналом 1 и 2 цента, чтобы защитить окружающую среду. Об этом сообщил глава отдела наличных и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, пишет ERR.



По словам Роосве, банк Эстонии хочет изменить правила округления, которые устранят потребность в монетах 1-2 цента, которые составляют почти 60% находящихся в обращении монет.



Для этого Еврокомиссия должна ввести правило округления цен с точностью до пяти центов.



Однако пока не все страны согласны с этим. Хотя некоторые государства, такие как Финляндия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Словакия, уже ввели каждое у себя новые правила округления, отметил Роосве.



Он также отметил, что одно- и двухцентовые монеты исчезают из обращения, ведь их обычно используют только когда дают сдачу.



При этом такие монеты вредят окружающей среде, поскольку их невозможно перерабатывать, когда они становятся непригодными, в отличие от крупных монет, которые можно переплавить и отчеканить заново.

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