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  1. В Украине

Прекращается ли подача рентной декларации в случае отчуждения земельного участка со скважиной

07:00, 28 июня 2023
Объектом обложения рентной платой является фактический объем воды, используемый водопользователями.
Прекращается ли подача рентной декларации в случае отчуждения земельного участка со скважиной
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Главное управление ГНС в Винницкой области сообщает, прекращается ли подача рентной декларации в случае отчуждения земельного участка со скважиной.

Согласно п. 255.1 ст.255 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года №2755-VІ с изменениями и дополнениями (далее – Кодекс) плательщиками рентной платы за специальное использование воды (далее – Рентная плата), в частности, определены первичные водопользователи – субъекты хозяйствования, а также физические лица – предприниматели которые используют и/или передают вторичным водопользователям воду, полученную путем забора воды из водных объектов.

Объектом обложения рентной платой является фактический объем воды, используемый водопользователями (п. 255.3 ст. 255 Кодекса). Статьей 49 Водного кодекса Украины определено, что специальное водопользование является платным и осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование (далее – Разрешение), которое выдается территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере развития водного хозяйства.

Выдача (отказ в выдаче, переоформлении, выдаче дубликата, аннулирование) Разрешения осуществляется в соответствии с Законом Украины от 06 сентября 2005 года № 2806-IV «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Таким образом, в случае отчуждения земельного участка со скважиной, в том числе прав на скважину и прекращения действия разрешения на специальное водопользование, предприятие прекращает представление налоговой декларации по Рентной плате.

При этом последним отчетным (налоговым) периодом для подачи налоговой декларации по Рентной плате при таких условиях является отчетный период, в котором было прекращено действие Разрешения. В других условиях владелец действующего Разрешения является плательщиком Рентной платы до окончания/аннулирования срока его действия.

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