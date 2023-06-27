С 1 июля «доступные лекарства» будет отпускаться только по электронному рецепту

Вскоре медикаменты по программе «Доступные лекарства» будут отпускаться только по электронному рецепту.

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С 1 июля лекарственные средства, входящие в программу «Доступные лекарства», будут отпускаться только по электронному рецепту.

Об этом сообщает Госслужба по лекарственным препаратам.

«Начиная с 1 июля норма, согласно которой «доступные лекарства» будет отпускаться только по электронному рецепту, возвращается. Бумажный рецепт в рамках программы «Доступное лекарство» продолжит действовать только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия», – говорится в сообщении



В то же время, отмечается, что на всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

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