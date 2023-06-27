Наличные ограничения распространяются на расчеты по сделкам, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, которые могут быть оценены в денежной форме, в том числе на взносы в уставный фонд.

ГНС в Запорожской области сообщает, действуют ли наличные ограничения на взносы в уставный капитал.

В соответствии с пунктом 6 раздела II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 года № 148, субъекты хозяйствования вправе осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам, в том числе с физическими лицами – в размере до 50 000 грн включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных денежных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых производятся такие наличные расчеты, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучение клиента с учетом риск-ориентированного подхода.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Требования по ограничению наличных расчетов физического лица с предприятием (физическим лицом - предпринимателем), установленные пунктом 6 раздела II Положения № 148, распространяются на расчеты по сделкам, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, которые могут быть оценены в денежной форме , в том числе на взносы в уставный фонд.

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