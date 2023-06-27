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Запретят ли украинцам покупать авто: анализ законопроекта

13:36, 27 июня 2023
Правительство зарегистрировало законопроект, усложняющий возможность легально пользоваться новым авто для должников.
Запретят ли украинцам покупать авто: анализ законопроекта
Фото: focus.ua
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В СМИ появилась информация о том, что украинцам, имеющим долги, планируют запретить покупать автомобили. «Судебно-юридическая газета» разбиралась в вопросе.

Действительно, Кабинетом министров в начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект №9363 о внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства, который среди прочего предусматривает запрет регистрировать машины автовладельцев, имеющих непогашенную задолженность, подтвержденную соответствующими документами и внесенные в реестр должников.

Что это значит на практике? Никто, конечно, не может запретить купить Вам машину даже при наличии долга, например, попросив об этом другое лицо. Однако, в случае принятия законопроекта, на себя вы ее не зарегистрируете, а следовательно ездить на ней без взыскания автовладелец-должник сможет в течение 30 дней (автовладелец после покупки авто имеет 30 дней на регистрацию машины в сервисном центре МВД, которая, в частности, предусматривает выдачу постоянных номеров).

После этого полицейские, согласно законодательству, будут иметь право выписать штраф за езду без постоянного номера. Статья 121-3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 1190 гривен. Таким образом, автовладелец-должник может продолжать пользоваться авто даже без регистрации, однако должен быть постоянно готов к штрафам.

За что можно попасть в реестр должников В реестр должников может попасть любой гражданин, имеющий на основании соответствующих документов уплатить долг, например за коммунальные услуги, алименты, кредиты и т.д. Банки по требованию исполнителей налагают арест на счет таких должников. Ранее такие меры касались должников с суммами не менее 100 тысяч гривен. Однако сейчас должникам арестовывают банковские счета вне зависимости от суммы долга.

Однако можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат – 13 400 гривен. Для этого следует обратиться в исполнительную службу, которая даст распоряжение банку на снятие ареста со счета.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается определить процедуру принудительного списания средств по депозиту должника.

Автор: Ярослав Конощук

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