Чи заборонять українцям купувати авто: аналіз законопроекту

Уряд зареєстрував законопроєкт, який ускладнює можливість легально користуватися новим авто для боржників.

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У ЗМІ з’явилася інформація про те, що українцям, які мають борги планують заборонити купувати автомобілі. «Судово-юридична газета» розбиралася у питанні.

Дійсно Кабінетом міністрів на початку червня у парламенті було зареєстровано законопроєкт №9363 про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження, який серед іншого передбачає заборону реєструвати машини автовласників, які мають непогашену заборгованість, підтверджену відповідними документами та внесені до реєстру боржників.

Що це означає на практиці? Ніхто звісно не може заборонити купити Вам машину навіть за наявності боргу, наприклад, попросивши про це іншу особу. Однак, в разі ухвалення законопроєкту, на себе ви її зареєструвати не зможете, а отже їздити на ній без стягнення автовласник-боржник зможе протягом 30 днів(автовласник після купівлі авто має 30 днів на реєстрацію машини в сервісному центрі МВС, яка, зокрема передбачає видачу постійних номерів).

Після цього поліцейські, згідно до законодавства матимуть право виписати штраф за їзду без постійного номера. Стаття 121-3 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф за це у розмірі 1190 гривень. Таким чином автовласник-боржник може продовжувати користуватися авто навіть без реєстрації, однак має бути постійно готовим до штрафів.

За що можна потрапити до реєстру боржників До реєстру боржників може потрапити будь-який громадянин, який має на підставі відповідних документів сплатити борг, наприклад, за комунальні послуги, аліменти, кредити тощо. Банки на вимогу виконавців накладають арешт на рахунок таких боржників. Раніше такі заходи стосувалися боржників із сумами щонайменше 100 тисяч гривень. Проте зараз боржникам арештовують банківські рахунки незалежно від суми боргу.

Однак можна повернути собі право користуватися сумою в розмірі двох мінімальних заробітних плат - 13 400 гривень. Для цього слід звернутися до виконавця, який видасть розпорядження банку на зняття арешту з рахунку.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується визначити процедуру примусового списання коштів з депозиту боржника.

Автор: Ярослав Конощук

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