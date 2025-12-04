  1. У світі

У Китаї фабрику підозрюють у виробництві інтимних ляльок із дитячою зовнішністю

20:43, 4 грудня 2025
Влада вимагає негайно призупинити роботу підприємства, тоді як міжнародні платформи та уряди посилюють контроль за продажем таких товарів.
Фото: BBC
Китайська влада розпочала розслідування щодо фабрики, яку підозрюють у виготовленні секс-ляльок, схожих на дітей, і вимагає негайно припинити виробництво. Про це повідомляє BBC. Ляльки продавалися на великих онлайн-майданчиках у соцмережах.

Видання зазначає, що місцева влада приділяє цьому питанню «велике значення». Фабрика, стосовно якої почалося розслідування, є однією з кількох у південній провінції Гуандун, де виготовляють ляльки за індивідуальними замовленнями.

У листопаді онлайн-магазин Shein заборонив продаж усіх секс-ляльок по всьому світу після суспільного обурення через наявність у продажу ляльок із дитячою зовнішністю. Компанія заявила, що посилила чорний список ключових слів, аби запобігти спробам продавців обходити обмеження.

Інші платформи також критикували за продаж ляльок із дитячими рисами обличчя. Минулого місяця ЗМІ повідомили, що одна з китайських компаній призупинила діяльність продавця після того, як він «неодноразово заперечував», що продавав сексуальні іграшки на будь-якому майданчику.

На міжнародному рівні увага до цієї проблеми також зростає. У Швеції пообіцяли вжити заходів проти інтернет-магазинів, які реалізують подібні товари. Міністерка соціальних служб Камілла Вальтерссон Гронвалл заявила, що компанії електронної комерції мають взяти на себе відповідальність і зробити все можливе, щоб припинити продаж секс-ляльок, схожих на дітей.

