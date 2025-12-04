В Китае фабрику подозревают в производстве интимных кукол с детской внешностью

Власти требуют немедленно приостановить работу предприятия, в то время как международные платформы и правительства усиливают контроль за продажей таких товаров.

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайские власти начали расследование в отношении фабрики, которую подозревают в изготовлении секс-кукол, похожих на детей, и требуют немедленно прекратить производство. Об этом сообщает BBC. Куклы продавались на крупных онлайн-площадках в соцсетях.

Издание отмечает, что местные власти уделяют этому вопросу «большое значение». Фабрика, в отношении которой начато расследование, является одной из нескольких в южной провинции Гуандун, где изготавливают куклы по индивидуальным заказам.

В ноябре онлайн-магазин Shein запретил продажу всех секс-кукол по всему миру после общественного возмущения из-за наличия в продаже кукол с детской внешностью. Компания заявила, что усилила черный список ключевых слов, чтобы предотвратить попытки продавцов обходить ограничения.

Другие платформы также критиковали за продажу кукол с детскими чертами лица. В прошлом месяце СМИ сообщили, что одна из китайских компаний приостановила деятельность продавца после того, как он «неоднократно отрицал», что продавал сексуальные игрушки на любой площадке.

На международном уровне внимание к этой проблеме также растет. В Швеции пообещали принять меры против интернет-магазинов, которые реализуют подобные товары. Министр социальных служб Камилла Вальтерссон Гронвалл заявила, что компании электронной коммерции должны взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы прекратить продажу секс-кукол, похожих на детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.