З 1 липня «доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом

Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми «Доступні ліки», відпускатимуть лише за електронним рецептом.
Про це повідомляє Держлікслужба.
«Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою «доступні ліки» відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми «Доступні ліки» продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії», – йдеться у повідомленні
Водночас зазначається, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.
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