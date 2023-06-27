Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

Держпідприємство Мінцифри взялося рекламувати «вирішення юридичних питань» у адвоката зі стажем в рік роботи

Держпідприємство Мінцифри – Дія – розповсюджує рекламну інформацію про послуги «Адвокатського ринку» без уточнення, чи проводився відповідний тендер та чи справді на сайті консультують адвокати.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

Верховна Рада ухвалила закон про адаптацію в’язничої системи до реалій війни, - Денис Малюська.

  1. В Україні

З 1 липня «доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом

20:35, 27 червня 2023
Незабаром медикаменти за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом.
З 1 липня «доступні ліки» відпускатимуть лише за електронним рецептом
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми «Доступні ліки», відпускатимуть лише за електронним рецептом.

Про це повідомляє Держлікслужба.

«Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою «доступні ліки» відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми «Доступні ліки» продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії», – йдеться у повідомленні

Водночас зазначається, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео