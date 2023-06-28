Об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі.

Головне управління ДПС у Вінницькій області повідомляє, чи припиняється подання рентної декларації у разі відчуження земельної ділянки з свердловиною.

Відповідно до п. 255.1 ст.255 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) платниками рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентна плата), зокрема, визначено первинних водокористувачів – суб’єктів господарювання, а також фізичних осіб – підприємців, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів.

Об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (п. 255.3 ст. 255 Кодексу). Статтею 49 Водного кодексу України визначено, що спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування (далі – Дозвіл), який видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) Дозволу здійснюється відповідно до Закону України від 06 вересня 2005 року № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Таким чином, у разі відчуження земельної ділянки зі свердловиною, у тому числі прав на свердловину та припинення дії дозволу на спеціальне водокористування, суб’єкт господарювання припиняє подання податкової декларації з Рентної плати.

При цьому останнім звітним (податковим) періодом для подання податкової декларації з Рентної плати, за таких умов, є звітний період, у якому було припинено дію Дозволу. За інших умов власник діючого Дозволу є платником Рентної плати до закінчення/анулювання строку його дії.

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