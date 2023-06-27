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Депутаты готовятся разрешить хранить запасы госрезерва за пределами Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении законопроект о государственных резервах, который, в частности, предусматривает сохранение запасов госрезерва за пределами территории Украины.

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Депутаты готовятся разрешить хранить запасы госрезерва за пределами Украины

15:18, 27 июня 2023
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении законопроект о государственных резервах, который, в частности, предусматривает сохранение запасов госрезерва за пределами территории Украины.
Депутаты готовятся разрешить хранить запасы госрезерва за пределами Украины
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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам поддержать во втором чтении правительственный законопроект №9079 о государственных резервах, который, среди прочего, предусматривает создание мобилизационного резерва и позволяет размещать запасы госрезерва, в частности, топливо за пределами территории Украины.

Законопроектом предлагается разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв. Последний в большей степени нацелен на реалии военного времени и восстановление страны после вооруженного конфликта. Определено, что государственные резервы – это особые запасы материальных ценностей, предназначенных для использования в целях и порядке, определенном законодательством.

Мобилизационный резерв – запас материальных ценностей, предназначенных для обеспечения развертывания производства военной и другой промышленной продукции, ремонта военной техники и имущества в особый период, развертывание в военное время работ по восстановлению железнодорожных и автомобильных путей, морских и речных портов, аэродромов, линий и инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, газо-, нефтепродуктов, систем энерго- и водоснабжения для организации бесперебойной работы промышленности, транспорта, электронных коммуникаций, медицинской помощи

Запасы государственного резерва, согласно проекту, могут размещаться как на складах государственных, так и частных компаний на основании соответствующих договоров. Также запасы государственного материального резерва могут размещаться вне территории Украины.

Мобилизационные резервы создаются на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности и в соответствии с задачами, определенными органами власти и местного самоуправления по согласованию с Госрезервом.

Кроме этого, предусмотрены штрафы для поставщиков за поставку в госрезерв материальных ценностей не пригодных к длительному хранению в размере половины стоимости забракованных товаров. Если же бракованные товары оказались на балансе государственного резерва, то штраф уплатит хранитель запасов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий освобождение Госрезерва от уплаты судебного сбора.

Автор: Ярослав Конощук 

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