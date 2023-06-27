Смертельна ДТП на Кіровоградщині: поліціянта, який п'яним возив випускниць, відправили під варту

У Кропивницькому суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кіровський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП. Через аварію 25 червня 2023 року поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині загинули троє 17-річних дівчат. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

«Правоохоронець відвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив в легкове авто сімох випускників. Він втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів отримали численні травми.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле», - сказано у повідомленні.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Кіровоградщині сталася ДТП з трьома загиблими та двома травмованими неповнолітніми. На місці затримано водія-правоохоронця.

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