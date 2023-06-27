В Чернигове начали вручать повестки под запись бодикамер, видео

В конце дня работники ТЦК сдают записи на проверку.

В Чернигове работники ТЦК одними из первых в Украине начали выдавать повестки на улицах под запись бодикамер. После завершения рабочего дня они сдают записи на проверку, сообщают в эфире Киев24.

Отмечается, что нововведение должно нивелировать большинство конфликтных и противозаконных ситуаций.

Напомним, что в Одесской области работник ТЦК начал стрелять во время вручения повестки мужчине.

Также в сети появилось видео жесткого метода вручения повесток в Черкассах.

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