Правительство предлагает назначить директором Реестра ущерба от агрессии рф Маркияна Ключковского

КМУ согласовал предложение Министерства юстиции, которое приняло решение определить кандидатуру Маркияна Ключковского соответствующим требованиям, установленным Комиссией и Уставом Реестра убытков.

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Кабинет Министров Украины предлагает назначить исполнительным директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, Маркияна Ключковского. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров №560 от 24 июня.

«Согласиться с предложением Министерства юстиции и предложить кандидатуру Ключковского Маркияна Юрьевича на должность исполнительного директора Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины», - говорится в документе.

Министерству иностранных дел поручено безотлагательно уведомить Генерального секретаря Совета Европы об этом решении.

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