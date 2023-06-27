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Також опубліковані витрати на відрядження народних депутатів України за кордон.

  1. В Україні

Ракети для Patriot та HIMARS: США оголосили про нову військову допомогу Україні на 500 млн доларів

20:20, 27 червня 2023
Новий пакет допомоги включає також високоточні авіаційні боєприпаси, артилерійські снаряди бронетехніку, тощо.
Ракети для Patriot та HIMARS: США оголосили про нову військову допомогу Україні на 500 млн доларів
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США оголосили про чергову військову допомогу для України на 500 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнюють у Пентагоні.

Туди увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, додаткові ракети для Patriot та HIMARS, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіаційні боєприпаси та інше. 

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