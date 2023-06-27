Юрія Гусєва звільнено з посади гендиректора Укроборонпрому

Президент підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».

«Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» згідно з поданою заявою», — йдеться у документі, оприлюдненому на сайті глави держави.

Зазначимо, що Гусєв обіймав посаду очільника «Укроборонпрому» з грудня 2020 року.

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