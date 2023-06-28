Вимагав $2 000 за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності: у Києві судитимуть директора парку Партизанської слави

Посадовець вимагав у представника приватного товариства хабар за надання дозволу на розміщення на території парку кафе: цей заклад також мав використовуватися як «пункт незламності».

У Києві судитимуть директора парку Партизанської слави, який вимагав 2 тисячі доларів за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, Подільською окружною прокуратурою міста Києва м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора парку культури та відпочинку «Партизанська Слава», що підпорядковується Департаменту культури КМДА (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець у березні 2023 року вимагав у представника приватного товариства 2 тис. доларів за надання дозволу на розміщення на території парку кафе. Цей заклад також мав використовуватися як «пункт незламності».

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу директору парку неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другої частини у сумі 1 тис. доларів посадовця затримали.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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