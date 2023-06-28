Требовал $2 000 за разрешение на размещение кафе-пункта несокрушимости: в Киеве будут судить директора парка Партизанской славы

Чиновник требовал у представителя частного общества взятку за предоставление разрешения на размещение на территории парка кафе: это заведение также должно использоваться как «пункт несокрушимости».

В Киеве будут судить директора парка Партизанской славы, требовавшего 2 тысячи долларов за разрешение на размещение кафе-пункта несокрушимости. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, Подольской окружной прокуратурой Киева г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора парка культуры и отдыха «Партизанская Слава», который подчиняется Департаменту культуры КГГА (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник в марте 2023 года требовал у представителя частного общества 2 тыс. долларов за предоставление разрешения на размещение на территории парка кафе. Это заведение также должно использоваться как «пункт несокрушимости».

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу директору парка неправомерной выгоды двумя частями. При получении второй части на сумму 1 тыс. долларов чиновника задержали.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.