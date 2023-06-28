У Південній Кореї малюки більше не народжуватимуться однорічними

Південна Корея приєдналася до міжнародних стандартів обчислення віку.

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Південна Корея приєдналася до міжнародних стандартів. У країні діти більше не народжуватимуться однорічними. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, до сих пір у Південній Кореї час, протягом якого новонароджений перебував в утробі матері, зараховувався при визначенні віку.

Традиційна система підрахунку насамперед використовувалася в соціальних мережах і на роботі, де вікова ієрархія була важливою.

Однак відтепер країна відповідатиме світовим нормам. Жителі Південній Кореї стануть на рік молодшими. Це була одна з частин кампанії президента Юн Сук Йоля.

Зазначається, що південнокорейцям не доведеться оновлювати будь-які документи чи посвідчення особи, оскільки вік, який використовується для державних бланків, ґрунтується на міжнародній системі.

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