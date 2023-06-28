Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский привел пример Князева и заявил о новых правилах проверки добропорядочности судей на полиграфе

Владимир Зеленский: необходимо ужесточить и правила проверки добропорядочности судей, в частности с использованием детектора лжи, полиграфа, а также нужно дать новое важное значение суду присяжных.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Бывшего полицейского осудили за коллаборационизм – суд рассмотрел дело в рекордные сроки

Бывший полицейский был задержан 12 июня, арестован 13 июня, а уже 16 июня он был осужден.

В Украине разрешат авто с правым рулем: для кого парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон об использовании в Украине авто с правым рулем

Рада ввела доплаты для срочников и курсантов: есть условия

Депутаты одобрили законопроект, предусматривающий, что срочники и курсанты будут получать ежемесячно, соответственно 6 тысяч и 2350 гривен на условиях и в порядке, определенном правительством.

  1. В Украине

Нацкомиссия считает целесообразным переименовать Запорожье и Бровары

07:30, 28 июня 2023
Запорожье могут переименовать: в Нацкомиссии по государственному языку считают, что нужно дать городу другое название.
Нацкомиссия считает целесообразным переименовать Запорожье и Бровары
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье, отмечая, что название может не соответствовать стандартам. Об этом сказано в перечне рекомендаций Нацкомиссии.

Сообщается, что специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Запорожье входит в перечень названия сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".

Комиссия рекомендует обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название".

Между тем комиссия никак не объяснила, почему Запорожье соответствует или не соответствует новому законодательству.

Теперь у местных властей есть 6 месяцев, чтобы доказать целесообразность наименования областного центра или предложить свое название. Если они этого не сделают, парламент будет менять название города по решению этой комиссии.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия предлагает писать название города «Бровары» по-новому. 

Так, Бровары на Киевщине рекомендуют переименовать в Бровари, поскольку нынешнее название не соответствует правописным, словообразовательным и словосменным нормам украинского языка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді