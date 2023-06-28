Нацкомісія вважає за доцільне перейменувати Запоріжжя та Бровари

Запоріжжя можуть перейменувати: у Нацкомісії з державної мови вважають, що треба дати місту іншу назву.

Національна комісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя, зазначаючи, що назва може не відповідати стандартам. Про це йдеться у переліку рекомендацій Нацкомісії.

Зазнаається, що фахівці-філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики".

Комісія рекомендує обґрунтувати "доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву".

Тим часом комісія ніяк не пояснила, чому Запоріжжя відповідає або не відповідає новому законодавству.

Тепер у місцевої влади є 6 місяців, аби довести доцільність найменування обласного центру або запропонувати свою назву. Якщо вони цього не зроблять, парламент змінюватиме назву міста за рішенням цієї комісії.

Раніше ми писали, що Нацкомісія пропонує писати назву міста «Бровари» по-новому.

Так, Бровари на Київщині рекомендують перейменувати на Броварі, оскільки нинішня назва не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови.

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